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Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi.

13.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:26Ayvalık'ta okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi
'in ilçesinde, okul kantinleri, bakkallar ve büfeler denetlendi.
Ayvalık Belediyesi Müdürlüğü ekipleri, okul kantinleri, okul ve pansiyonlarının yemekhaneleri ile bakkal ve büfelerde denetim gerçekleştirdi.
Sağlığa zararlı ya da hijyenik olmayan ürünler ile şırınga şeklindeki çikolataların toplandığı denetimlerde, öğrencilere sağlığa zararlı ürünler hakkında bilgi veridi.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde sağlığa zararlı ürün tespit edilen işletmelere tutanak tutulduğunu belirtti.
Tutanak tutulan işletmelere bir sonraki hatalarında cezai işlem uygulanacağını aktaran Ergin, "Bizim için çocukların sağlığı her şeyden önemli. Çocukların sağlığına zarar verebilecek ürünleri satanlara kesinlikle taviz verilmeyecek." dedi.

Balıkesir, Ayvalık, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

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