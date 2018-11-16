Ayvalık'ta Orman Yangını

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesindeki Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nda çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, parkın Hakkıbey Yarımadası'ndaki Ceylan Sitesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, 400 metrekarelik bir alanda etkili oldu.
Olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü Ayvalık Bölge Şefliği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yangına 4 arazöz ve su tankeri ile müdahale etti.
Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 50 kızılçam ağacının zarar gördüğü öğrenildi.
Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.
Balıkesir,Ayvalık