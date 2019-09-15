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Ayvalık'ta orman yangını

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

15.09.2019 15:32Ayvalık'ta orman yangını
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Küçükköy Mahallesi Muratreis mevkisinde yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine bölgeye itfaiye ve Ayvalık Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.
Arıcılık yapan kişilerin kovanlardaki balı alabilmek için tütsüleme yaparken kıvılcımların kuru otları tutuşturmasıyla başladığı iddia edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Balıkesir, Küçükköy, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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