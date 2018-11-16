Ayvalık'ta Otomobil Su Kanalına Düştü: 1 Yaralı

16 Kasım 2018 Cuma 13:10



16 Kasım 2018 Cuma 13:10

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.Alınan bilgiye göre, Anıl O. idaresindeki 48 LB 014 plakalı otomobil, Anafartalar Caddesindeki Karakoç Köprüsü'nü geçtikten sonra kontrolden çıkarak sulama kanalına yuvarlandı.Ters dönen araçta yaralanan sürücü, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Yaralı ürücüsü, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.Bu arada otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.