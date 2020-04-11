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Ayvalık'ta otomobil takla attı: 1 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

11.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 11.04.2020 01:28
Ayvalık'ta otomobil takla attı: 1 yaralı
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı.

Saat 19.00 sıralarında Zeliha Gümüşgöl'ün kullandığı 16 UY 494 plakalı özel otomobil, Şirinkent istikametinden Ayvalık istikametine giderken Zübeyde Hanım Caddesi'nde kontrolden çıkarak takla atarak yol kenarındaki bariyere uçtu. Ters dönen araçta sıkışıp kalan sürücü Zeliha Gümüşgöl, itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak, olay yerine gelen 112 Acil Yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Güncel
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