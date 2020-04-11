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Ayvalık'ta otomobil takla attı; 1 yaralı

Ayvalık'ta otomobil takla attı; 1 yaralı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan bir otomobilin bayan sürücüsü ölümden döndü.

11.04.2020 03:04 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:05
Ayvalık 'ta otomobil takla attı; 1 yaralı
BALIKESİR - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde kontrolden çıkıp takla atan bir otomobilin bayan sürücüsü ölümden döndü.
Alınan bilgiye göre; Saat 19.00 sıralarında Zeliha Gümüşgöl isimli bayan sürücünün kullandığı 16 UY 494 plakalı özel otomobil, Şirinkent istikametinden Ayvalık istikametine giderken Zübeyde Hanım Caddesi'nde bulunan Hakan Kasap'ın Çiftliği önünde kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bariyere uçtu.
Ters dönen araçta sıkışıp kalan sürücü Zeliha Gümüşgöl; itfaiye ve polis ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılarak, olay yerine gelen 112 Acil Yardım Ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Ayvalık’ta otomobil takla attı; 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Genel
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