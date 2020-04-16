Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Ayvalık'ta özel araçlara Kovid 19 freni

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüsü salgını önlemlerine karşı özel araçların ilçe merkezine girişleri kısıtlandırıldı.

16.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:11
Ayvalık'ta özel araçlara Kovid 19 freni
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, Koronavirüsü salgını önlemlerine karşı özel araçların ilçe merkezine girişleri kısıtlandırıldı.

Ayvalık Kaymakamlığı'nın talimatıyla başlayan uygulama kapsamında; İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri; Atatürk Caddesi üzerinde Eski Kız Meslek Lisesi önü ile Cumhuriyet Meydanı'ndaki dolmuş duraklarının yanı sıra ilçe merkezindeki Toptancı Hali girişinde kontrol noktaları oluşturdu.

Yapılan kontrollerde ilçe merkezine özel otomobillerin girişleri kısıtlandırılırken, Koronavirüs salgını önlemleri kapsamındaki uygulamayla; çarşıdaki yoğunluğun azaltılması ve vatandaşlar arasındaki 'Sosyal Mesafe' kuralının rahatlıkla sağlanmasının amaçlandığı öğrenildi.

Salgın nedeniyle birçok işyerinin kapalı olduğu Ayvalık'ta, çarşı içerisinde işi olmayan insanların sadece evde canları sıkıldığı için gereksiz bir şekilde dolaşması ve sosyal mesafe kuralına riayet etmemesi nedeniyle başlatılan uygulama, ilçe sakinleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Koronavirüs salgının dünyada olduğu gibi ülkemizde de pik noktasına doğru yükselişte olduğu bu dönemde sosyal izolasyonun son derece hayati bir önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, süresiz olarak başlatılan uygulama kapsamında; çarşı içerisinde bulunan vatandaşlarında kendilerine yardımcı olmalarını ve mümkün olduğunca gereksiz sebeplerle evlerinden dışarı çıkıp, çarşıda yoğunluk oluşturmamaları gerektiğini belirtiyorlar.

Yetkililer, başlatılan uygulamanın bir karantina anlamını taşımadığını ve sosyal izolasyonu sağlayabilmek adına atılmış çok önemli bir adım olduğunun da altını çiziyorlar. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti Haberler
Fenomen Hakan Kakız, Survivor yarışmacılarının mesajlarını ifşa etti
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
’Yazın 2 ay okullar açık olacak’ dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu Haberler
"Yazın 2 ay okullar açık olacak" dedikodularına Bakan Selçuk noktayı koydu
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
Haberler ›› Güncel ››Ayvalık'ta özel araçlara Kovid 19 freni - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Çorum'da koronavirüsü yenen 4 hasta taburcu edildi - Haber 16:40: 2 köyün karantinaya alındığı Adıyaman'da, hamile kadının testi pozitif çıktı - Haber 16:40: Kılıçdaroğlu, sanatçılarla video konferansla görüştü Açıklaması - Haber 16:40: Erzurum'da zabıta ekiplerinden işletmelere sıkı Kovid-19 denetimi - Haber 16:40: Van'da kışın kar nedeniyle kapanan mezra yolu açıldı - Haber 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti - Haber 14:26: Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı: Okullar yazın 2 ay açık olmayacak - Haber 13:00: Son dakika: DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını bazı Avrupa ülkeleriyle kıyasladı: Azalma yok, artış var - Haber 10:52: Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl kullandığı uygulamada ölüm sebebi "yeni bir virüs" olarak çıkmış - Haber