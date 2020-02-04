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Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ayvalık ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

04.02.2020 08:24 | Son Güncelleme: 04.02.2020 08:30Ayvalık'ta panelvan araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
ilçesinde panelvan araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun girişinde, Ahmet Doğan'ın kullandığı 10 LK 695 plakalı panelvan araç ile Şekür Uzbaşaran idaresindeki 10 BFE 53 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Uzbaşaran'a ilk müdahaleyi Ayvalık Belediyesi bünyesindeki Sağlık Hizmetleri Birimi personeli ve çevredeki vatandaşlar yaptı.

Başından yaralanan Uzbaşaran, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Atatürk Caddesi, Ahmet Doğan, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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