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Ayvalık'ta pazarda maskesi olmayanlara maske dağıttılar

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda hem kontrol yaptılar hem de maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.

06.04.2020 09:49 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:50
Ayvalık'ta pazarda maskesi olmayanlara maske dağıttılar
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde; İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda hem kontrol yaptılar hem de maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttılar.

Giriş ve çıkışlarda kimlik denetimi ile ateş ölçümünü gerçekleştiren zabıta ekipleri, maskesiz vatandaşla maske dağıtımı yaparken, Koronavirüs salgınına karşı dağıttıkları maskelerin bir sorunluluk olduğunu anlattılar.

İlk etapta 450 adet dağıtılan maske öğleden sonra saatlerinde tekrar temin edilen maskelerle bu sayının sadece bir günde 2 bine ulaştığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Ayvalık, Zabıta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Ayvalık'ta pazarda maskesi olmayanlara maske dağıttılar - Haberler

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