Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ayvalık'ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı salgın süresince kurulmayacak

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük semt pazarı olarak bilinen "Perşembe Pazarı" Koronaviris salgını süresince kurulmayacak.

06.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 16:15
Ayvalık'ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı salgın süresince kurulmayacak
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde kurulan ve bölgenin en büyük semt pazarı olarak bilinen "Perşembe Pazarı" Koronaviris salgını süresince kurulmayacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ayvalık Sebze ve Meyveciler Odası Başkanı Elmas Özmen, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yaptıkları görüşmeler sonucunda bu kararın alındığını söyledi.

Perşembe günleri ilçe merkezinde kurulan semt pazarının yerine Armutçuk'ta bulunan ve ilçe sakinlerinin "Pazar pazarı" olarak adlandırdıkları pazaryerinin Perşembe ve Pazar günleri açık olacağını belirten Başkan Özmen, "ilçe merkezinde ikamet eden ancak Armutçuk pazarının kendileri için oldukça uzak olduğunu düşünen 65 yaş üzeri vatandaşlarımız ise müsterih olsun. Çünkü odamız bünyesinde oluşturduğumuz ekiplerimiz, Perşembe ve Pazar günleri kurulacak bu pazardan evlerinin ihtiyaçlarını kendilerine liste halinde ulaştıracak olan 65 yaş üzeri yada sokağa çıkması kısıtlanmış tüm vatandaşlarımıza siparişleri evlerine kadar ulaştırılacaktır." diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Değerli Taş, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ayvalık'ta Perşembe günleri kurulan Kuzey Ege'nin en büyük semt pazarı salgın süresince kurulmayacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı Haberler
Bakanlık tarafından bir kamu kuruluşuna daha maskesiz girmek yasaklandı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı Haberler
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim Haberler
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi Haberler
45 yaşındaki İngiliz kadın, 22. çocuğunu dünyaya getirdi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı Haberler
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm! Emekli maaşını yıkayıp ipe astı
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi Haberler
Korona yasağını hiçe sayan vatandaş, şehre yürüyerek girdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:57: UN ÇUVALLI KORONAVİRÜS PAYLAŞIMI İLGİ ÇEKTİ - Haber 16:57: Silivri'de Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu - Haber 16:56: Salihli'de 40 fırın 'askıda ekmek' uygulaması başlattı - Haber 16:56: "It's Raining Men" ve "Hit The Road Jack"in sesi, Barbaros'un canlı yayınına katılacak - Haber 16:56: Anadolu Ajansı 100 yaşında - Haber 16:41: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi - Haber 16:29: 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim - Haber 16:27: Son Dakika: Sağlık kuruluşlarına girişlerde maske zorunlu hale getirildi - Haber 15:28: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak - Haber 15:14: Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı - Haber 11:55: 86 yaşında koronayı yenen Resmiye teyze, beyin kanaması geçirdi - Haber