Ayvalık'ta Restoranda Korkutan Yangın

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde bir restoran çıkan yangında küle döndü.
Alınan bilgiye göre, Ayvalık ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi
4. Sokak'ta bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ayvalık İtfaiye
Grup Amirliğinin 4 arazöz ve kalabalık bir ekiple müdahale ettiği yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. Tüm müdahalelere rağmen yangında tarihi bina kül oldu. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR
İsmetpaşa Mahallesi, Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa
Kaynak: İHA