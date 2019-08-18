Haberler» kultur-sanat» Haber

Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konser

Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konserBALIKESİR - Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Mehmet Erdem ile yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato, Ayvalık'ta sanatseverlerle buluştu.

18.08.2019 09:42
Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konser
Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konser
BALIKESİR - Kendine has yorumuyla büyük beğeni toplayan Mehmet Erdem ile yıllardır dillerden düşmeyen şarkıları kendi tarzlarında yorumlayan Rubato, Ayvalık'ta sanatseverlerle buluştu.
Aralarında Armağan Çağlayan'ın da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı konser Rubato Grubu'nun üyeleri, Fatih Ahıskalı, Göksun Çavdar, Özer Arkun ve Eralp Görgün'ün seslendirdikleri ve sık sık seyircilerin de katıldığı birbirinden güzel eserleri seslendirilmesiyle başladı. Konserin ilerleyen dakikalarında Rubato Grubu'na, "Ağlayamam", "Allah'tan Kork", "Acıyı sevmek olur mu?", "Hakim Bey" gibi dillerden düşmeyen şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Mehmet Erdem de katıldı.
Ayvalıklı hayranlarına utamayacakları bir konser veren Rubato Grubu ile Mehmet Erdem, konser sonrasında yüzlerce izleyici tarafından ayakta alkışlandı.
Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konser

Ayvalık, Kültür Sanat

Kaynak: İHA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
09:56   Hayvanlar "buzlu menüler"le serinliyor
09:42   Ayvalık'ta Ruboto ile Mehmet Erdem'den unutulmaz konser
09:41   Ege'nin iki yakası kitaplarda buluştu
01:12   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali
01:06   Norveç prensesi Louise'nin Bodrum tatili
00:59   66. Darende Geleneksel Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali
23:57   17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali