Ayvalık'ta "Sanat 10'la Yükselecek" Projesi

Ayvalık
ilçesinde, Balıkesir
'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projesi kapsamında gerçekleştirilen "Sanat 10'la Yükselecek" projesinin bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
bünyesinde Güzel Sanatlar Lisesi, Halk Eğitimi Merkezi
ve okulların bağlı olduğu "Sanat 10'la Yükselecek" projesi bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır başkanlığında Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda yapıldı.
Bahadır, toplantıda yaptığı konuşmada, ilçede görsel sanatlar ve müzik alanındaki faaliyetlerin niteliğini artırmak ve kalitesini geliştirmek için tüm okullarda sanatsal faaliyetler planlamak, yürütmek ve faydasını izlemek amacıyla bu projenin geçen yıl başlatıldığını hatırlattı.
Projede, özellikle dezavantajlı öğrencilerin sanatla buluşturulmasını ve sosyal hayata estetik bakış açısının geliştirilmesinin amaçladığını ifade eden Bahadır, "Bu projenin uygulama aşamasında güzel dönütlerimiz oldu. Bölgemizde 11-14 yaş arası dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilerin, sanat aracılığıyla, milli manevi değerlerine bağlı, kendisi ve çevresiyle barışık, yaratıcı, okuyan, araştıran ve 21. yüzyıl yetkinlikleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için sizlerle birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.
Okul müdürleri, müzik ve resim öğretmenlerinin katıldığı toplantı, yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalar üzerinde fikir alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
Balıkesir,Ayvalık
Kaynak: AA