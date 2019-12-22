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Ayvalık'ta şiddetli lodos etkili oluyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

22.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:04 Ayvalık'ta şiddetli lodos etkili oluyor
'in ilçesinde hızını gittikçe arttıran lodos nedeniyle bazı yazlık evlerin çatılarındaki kiremitler düştü, iş yerlerinin masa ve sandalyeleri kırıldı, seyyar satıcıların arabaları ile sahildeki küçük tekneler zarar gördü.

Saatteki hızı yaklaşık 35-40 kilometreyi bulan lodos nedeniyle Aliçetinkaya Mahallesi sahilinde bağlı olan bazı küçük balıkçı tekneleri zarar gördü. Altınova, Küçükköy, Sarımsaklı beldelerindeki bazı yazlık evlerin çatılarında bulunan kiremitler yola savruldu, çay bahçelerindeki masa ve sandalyeler kırıldı, park halindeki motosikletler yerlerde sürüklendi, seyyar satıcıların arabaları zarar gördü. Tarihi evlerin çatılarından uçan kiremitler nedeniyle bazı vatandaşların hafif yaralandığı bildirildi.

Lodosun Edremit, Akçay, Altınoluk ve Burhaniye sahillerinde de etkili olduğu öğrenildi.

Ege Denizi'nde avlanan balıkçı gırgırlarından birçoğunun Ayvalık rıhtımına sığındığı gözlenirken, şiddetli lodos nedeniyle Yunanistan'ın Midilli Adası ile Ayvalık arasında seferler yapan bazı yolcu feribotları da seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Lodosun gece saatlerinde şiddetini arttırması beklenirken, yetkililer de odun-kömür sobası kullanan vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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