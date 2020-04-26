Ayvalık'ta sokak hayvanları için 3 ton mama bırakıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sahipsiz hayvanlar için sokaklara 3 ton mama bırakıldı.
26.04.2020 09:22 | Son Güncelleme: 26.04.2020 09:28
Ayvalık Belediyesinin destekleriyle yürütülen "Askıda Mama" adlı kampanyaya vatandaşların desteği sürüyor. Bağışlarla toplanan yaklaşık 3 ton kedi ve köpek maması, ekiplerce sahipsiz hayvanlara verildi.
Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyanın ilçede herkesten büyük ilgi gördüğünü söyledi.
Kampanyanın büyüyerek devam ettiğini belirten Ergin, bağışta bulunmak isteyen hayvanseverlerin 0530 672 81 63 numaralı hattan kendilerine ulaşabileceğini bildirdi.
Kaynak: AA