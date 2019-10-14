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Ayvalık'ta tekne battı...1 çocuk öldü 33 göçmen kurtarıldı, bir bebek aranıyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sürat teknesi battı.

14.10.2019 08:54Ayvalık'ta tekne battı...1 çocuk öldü 33 göçmen kurtarıldı, bir bebek aranıyor
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adasına gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin sürat teknesi battı. Kazada 33 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılırken, bir çocuk hayatını kaybetti. Kayıp bir bebeğin ise aranmasına devam ediliyor.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Çıplakada'sının kuzey yönü açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir fiber teknenin battığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 4 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi görevlendirildi.

Başlatılan arama kurtarma faaliyeti neticesinde 33 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 çocuk düzensiz göçmenin cansız bedeni denizden alındı

Göçmenlerden alınan ilk ifadelerden tekne içerisinde toplam 35 kişi olduklarının öğrenilmesi üzerine kayıp olduğu değerlendirilen 1 bebek düzensiz göçmenin bulunması için arama kurtarma faaliyetlerine devam ediliyor. - BALIKESİR

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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