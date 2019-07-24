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Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.

24.07.2019 16:08 Ayvalık'ta tekne motoru hırsızı yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tekne motoru hırsızlığı yapan bir kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahilkent Mahallesi'nde tekne motoru hırsızlığı yapıldığı bilgisini alan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlığı S.E'nin yaptığını tespit etti.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.E, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Sahilkent, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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