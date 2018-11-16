Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E-87 kara yolunda seyreden Murathan Akdeniz
yönetimindeki 10 BCC 29 plakalı otomobil, Sarımsaklı
mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.
Kazada, otomobil sürücüsü Akdeniz, hafif şekilde yaralandı.
Kaza sonrası olay yerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi aldı.
Akdeniz,Balıkesir,Ayvalık