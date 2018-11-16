16 Kasım 2018, 15:12
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Ayvalık'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Ayvalık

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E-87 kara yolunda seyreden Murathan Akdeniz yönetimindeki 10 BCC 29 plakalı otomobil, Sarımsaklı mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yol kenarındaki hendeğe yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Akdeniz, hafif şekilde yaralandı.


Kaza sonrası olay yerinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Akdeniz,Balıkesir,Ayvalık
16 Kasım 2018 Cuma 15:12