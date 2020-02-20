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Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

20.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:57Ayvalık'ta trafik kazası: 2 yaralı
'in ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ile İzmir yolunu birbirine bağlayan E-87 kara yolunun Küme Evler mevkiinde tali yoldan çıkan 35 GC 1147 plakalı otomobil ile Balıkesir istikametinden gelen 34 CGL 804 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçların sürücüleri Talat Özgen ile Uğur Gün, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştıkları araçlardan kurtarılarak, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Çanakkale, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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