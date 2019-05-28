28.05.2019 18:26
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Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı

Balıkesir'de uyuşturucu hap alan 5 arkadaştan 2'si hayatını kaybetti, 3'ü ise yoğun bakımda tedaviye alındı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 5 arkadaşın uyuşturucu alması sonrası 2 kişinin öldüğü, hayati tehlikeleri bulunan 3 kişinin ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

UYUŞTURUCU KULLANAN 2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye olay, Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Rıza S., Yiğit T., B.U., C.S. ve D.E. isimli arkadaşlar uyuşturucu hap aldıktan sonra fenalaştı. Ali Rıza S. ve Yiğit T. hayatını kaybederken, diğer 3 kişi ise Ayvalık Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Olayla ilgili jandarmanın tahkikatının sürdüğü belirtildi.

Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Balıkesir, Ayvalık, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (27)
.İSTANBULL: Grup yarıda kalmış kim bilir neler yapıyorlardir
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ENES KILIÇ: Kınamadan önce bi düşünün onlarda dün en az sizin kadar yaşamayı sevdiler. ve bugün yaşama sevinçlerini yitirdiler ve bu yola başvurdular. Demektir ki hepimiz bir bağımlı adayıyız. O zaman bu kesim için duyarlı ve girişken olmalıyız. Yarın bizimde yakınımız bağımlı olmadan bugün birşeyler yapalım
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  • ÇOK ŞEY DEĞİŞMEDEN DÜZELMEZ : doğru dürüst önlem alınmadığına göre bu politika haline geldi demekki; malesef giren çıkan ve sınırların durumu belli
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XXX: hepsi gebersin
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VAYBE: Burada ölenlerin arkasından saçma sapan haddinize düşmeyen kötü yorumlar yapmayın ateş düştügü yeri yakar hangi aile çocugunun böyle bir duruma düşmesini ister tipkı sizin istemediğiniz gibi kimin çocuklarınin bu kötü durma düşmeyeceğinin garantisi yokSuç ölenlerden ziyade onların ölümüne bu ortamı yaratan kim varsa onlardadır
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