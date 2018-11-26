Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu

Ayvalık
ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 965 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, otobüs terminalinin karşısındaki zeytinlik arazide uyuşturucu madde saklandığı ihbarını alan Ayvalık İlçe Jandarma
Komutalığı ekipleri, bölgeyi gözetim altına aldı. Zeytinlik
arazi içindeki tavuk kümesinde uyuşturucu madde saklandığını ve buradan alınan uyuşturucuların Ayvalık merkez ve kırsal mahallelerinden satışa sunulduğunu belirleyen jandarma ekipleri, söz konusu araziye geniş kapsamlı bir operasyon yaptı.
Operasyonda, 10 BET 41 plakalı motosikletle zeytinliğe elen S.K. ve D.K. ekiplerce yakalandı.
S.K'nın elindeki poşette 965 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Şüphelilerin evinde, zeytinlik arazideki hayvan çiftliğinde ve motosiklette yapılan aramada, tüfek ve uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenekler bulundu.
Şüpheliler gözaltına alındı.
Jandarma,Ayvalık
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:39