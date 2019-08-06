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Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

06.08.2019 10:28 Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık Şubesi ekipleri, ilçe merkezi ve mahallelerinde uyuşturucu satıldığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli M.T'nin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda 8,20 gram kubar esrar ile 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Jandarma, Ayvalık, Güncel

Kaynak: AA

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