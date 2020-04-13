Ayvalık'ta uyuşturucu operasyonunda 1 gözaltı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
13.04.2020 10:34 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:50
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.K'nin İzmir'den uyuşturucu temin ederek Ayvalık'ta satış yapacağı bilgisini aldı.
Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Küçükköy Mahallesi Sarımsaklı kavşağında durdurdu.
Ekipler, yaptıkları aramalarda, 730 gram esrar ve 4 gram metamfetamin ele geçirdi.
Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA