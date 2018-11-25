Ayvalık'ta Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Yakalandı

Balıkesir Ayvalık
'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, şehirlerarası otobüs terminali karşısındaki içinde bir tavuk kümesinin bulunduğu zeytinlik arazide uyuşturucu yetiştirildiğinin ihbarını alan Ayvalık İlçe Jandarma
Komutalığı bünyesindeki ekipler, bölgeyi mercek altına aldı. Zeytinlik
arazi içerisindeki tavuk kümesinde uyuşturucu madde saklandığını ve buradan alınan uyuşturucuların Ayvalık merkez ve kırsal mahallelerinden satışa sunulduğunu belirleyen jandarma ekipleri söz konusu araziye geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan operasyonda, 10 BET 41 plakalı bir motosikletle zeytinlik içine giren S.K. ve D.K isimli iki şahısın geldiği ve S.K'nın derme çatma şeklindeki kulübe içerisine girerek mavi poşet içerisindeki uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen yabancı maddeyi alırken ekiplerin harekete geçmesiyle kulübe kenarındaki telden atlayarak kaçmaya çalıştı. Ancak jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. S.K'nın elindeki mavi poşet içerisinde 965 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Aynı anda diğer ekipler de D.K'yı motosikletle kaçmaya çalışırken yakaladı. S.K ve D.K'nın ikamet ettikleri Küçükköy
Mahallesi'ndeki eviyle, Ayvalık Kabristanı mevkiinde bulunan hayvan çiftliği ile ele geçirilen motosiklette yapılan aramalarda 1 adet çifteli tüfek ve kova diye tabir edilen uyuşturucu madde içiminde kullanılan plastik düzenekler bulundu.
S.K ve D.K gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR
Balıkesir,Ayvalık
25 Kasım 2018 Pazar 23:44