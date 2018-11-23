Ayvalık'ta Zeytin Üreticisinden Baraj Projesine Tepki

23 Kasım 2018 Cuma 16:50



23 Kasım 2018 Cuma 16:50

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde çiftçiler, Karakoç Barajı projesine tepki gösterdi. Yöre sakinleri, yüzde 80'i zeytinlik olan alanın baraj suları altında kalacağını söyledi.Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yüzde 80'i zeytinlik olduğu belirtilen ovada yapılması planlanan Karakoç Barajı projesine çevreciler, bölgedeki muhtarlar ve yöre halkı karşı çıkıyor. Zeytinciliğe ve bölge halkının tüm tarımsal faaliyetlerine son verecek barajın yapılmasını istemeyen yöre sakinlerinden zeytin üreticisi Nurcan Temel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a CİMER üzerinden dilekçe yazarak projenin durdurulmasını istedi.'BİZİ ÖLÜME TERKETMEYİNDevlet desteği ile zeytin üreticiliği yaptığını, baraj sahasının tarım alanı, zeytinlikler ve orman arazilerinden oluştuğunu öğrendikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçe yazdığını ifaden eden Temel, yayazdığı dilekçede şu görüşlere yer verdi:"Zeytin yetiştirdiğim bölgede baraj olacağını söylüyorlar. Büyükşehir Belediyesi muhtarlarımızla konuşup konuyla ilgili yapılmayacağına yönelik sözler vermişti. Çiftçilerimiz bu bölgede ziraat yapmak istiyor. Zeytin yetiştiriciliği için bölgemiz en verimli bölgedir. Mevkiimiz Kırcalar köyüdür. Bütün köylerimiz de tehlike altındadır. Bizim geçim kaynağımızı elimizden alırsanız çiftçiyi öldürürsünüz. Bölgemize gelip bakılmıştır. Suda yüksek miktarda arsenik bulunmuştur. Ayvalık'la ilgili içme suyu verileceğini söylüyorlar. Arsenik olan bu bölgede neden baraj yapılıyor? Üçkabaağaç köyünde Madra barajı varken içme suyunu oradan temin edebilirler. Barajımız çok verimlidir. Büyükşehir Belediyemiz konuyla ilgili yardımcı olacaktı, sözü vardı. Bölgede sondaj çalışmaları başladı. Bütün köylü olarak barajı istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Bizi ölüme terk etmeyin."- Balikesir