Ayvalık'taki semt pazarında vatandaşlara maske dağıtıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, semt pazarına gelen vatandaşlara maske dağıtıldı.
06.04.2020 11:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:11
Ali Çetinkaya Mahallesi Semt Pazarı'nda kontrollerini yapan zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske verdi.
Pazarın giriş ve çıkışlarında vatandaşların ateşlerini ölçen ekiplerin, toplam 2 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiği öğrenildi.
Kaynak: AA