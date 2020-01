Ayvalık turizmine taze kan

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Belediyesi öncülüğünde kısa bir süre önce kurulan Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği, gerçekleştirdiği ilk yönetim kurulu toplantısında 2020 yılı çalışma programını açıkladı.Ayvalık'ın turizm alanındaki alternatiflerini Türkiye genelinin yanı sıra uluslar arası kulvarlara ulaştırmak, ilçenin zeytinyağlı enfes tadlarıyla, Ayvalık'a has lezzetleri tanıtarak, gurme dünyasını ilçeye çekmek amacıyla kurulan derneğin ilk yönetim kurulu toplantısı Ayvalık Belediyesi Başkanlık binasındaki makam odasında gerçekleşti.Derneğin başkanlık görevini üstlenen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yanı sıra Dernek Başkan Yardımcısı Türkiye'nin tanınmış ve tecrübeli turizmci Hüseyin Baraner, Kurucu Yönetim Kurulu Üyeleri; Ülgen Zeki Ok, Ümit Özgültekin ve Kadir Temizel, Ayvalık Belediye Meclis Üyeleri; Ali Jale ile Merih Arslan'ın da katıldığı ilk toplantıda alınan kararları Başkan Ergin açıkladı.Ayvalık'ın turizm alanında 'marka' olabilmesi için uzun vadede ciddi atılımların yapılabilmesine ilişkin yol haritasının da belirlendiği toplantıda; ilçenin Kazdağları'ndan gelen çam ve iyot kokulu tertemiz havasının özellikle astım hastalarına yönelik alternatif bir sağlık turizminin de ilçeye kazandırılabileceğine ilişkin fikir de mercek altına alındı.Ayvalık'ın gurme dünyasında en ünlü ürünleri olan Ayvalık Tostu ile Boşnak Böreği için Türk Patent Endüstrisi Kurumu'nda tescil alınabilmesine ilişkin bir çalışma programının da yürütülebileceğinin değerlendirildiği toplantıda; tarihi, doğal, kültürel değerlerinin yanı sıra turizm çeşitliliği ile göz dolduran Ayvalık'ın tüm turizm alternatifleriyle birlikte tanıtılarak, yabancı turistlerin ilçeyi daha fazla ziyaret edebilmesinin önünün açılmasının hedefleneceğinin de altı çizildi.Derneğin hedefleri büyükAyvalık Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneğinin kısa ve orta vadeli çalışma programı kapsamında, Ayvalık Antik Rotada Gurme Hattı buluşmalarının oluşturulacağını ifade eden Mesut Ergin, Dünya gurmelerinin bu rotanın merkezinde ki Ayvalık'ta bir araya geleceğini vurguladı.Derneğin önümüzdeki süreçte Uluslararası Gurme Çocuklar Festivali (Gourmed Kids) düzenleyeceğini belirten Başkan Ergin, bu festivalde 'Atalarınızın lezzetlerini tadın' sloganıyla yola çıkarak Türkiye ve dünyanın dört bir yanından gelecek çocuklarla ailelerinin, 10 binin üzerinde uluslararası seyahat acentesi işbirliği ile unutulmaya yüz tutan geleneksel tadlarla buluşturulacağını kaydetti.Ayvalık'ta Uluslararası Gurme Fuarı ve çalıştaylarının da düzenlenerek, Ayvalık'ın isminin ünlü gurmelerle anılmaya başlayacağını ifade eden Başkan Ergin, Kültür Turizm Fuarlarında Ayvalık'ın tüm değerleriyle tanıtılacağını, Uluslar arası Berlin Fuarı'nda (İTB) özellikle Alman televizyonlarında yapılacak canlı yayınlarda ilçenin öne çıkarılacağını söyledi.EMİTT İstanbul Fuarı'nda tanıtım çalışmalarının 5 yıllık aradan sonra yeniden başladığını da hatırlatan Mesut Ergin, "Bunların dışında; Amerika, Avrupa, Asya medyası ile sıkı bir çalışma yapılarak Ayvalık Bölgesinin yaşayan ve yaşatılan tarihinin yanı sıra eşsiz gurme tadındaki mutfağı tanıtacak ve aynı zamanda Ayvalık zeytin yağının her Avrupalının evine girmesini sağlamaya yönelik tanıtım ve lobi çalışmalarına hız vereceğiz. Ülkemizde görev yapan büyükelçi, konsolos ve fahri konsolosların katılımı ile Ayvalık'ta kültür ve gurme buluşmaları gerçekleştirileceğimiz gibi Avrupalı Kültür ve seyahat acenteleri belli periyotlarla Ayvalık'a davet ederek, ulusal ve uluslar arası medya kuruluşlarının temsilcileri Ayvalık'ta buluşturularak yerinde tanıtımları sağlayacağız "dedi.Amaç; Ayvalık'ın 45 güne sıkışmış turizm sezonunu 12 aya yayabilmekAyvalık Belediyesi ve Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Ergin toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Ayvalık'ın Türkiye ve uluslar arası ülkeler arasında şirin bir turizm beldesi olarak tanındığını hatırlatarak, "Ayvalık ekonomisinin itici gücünden biri de turizmdir. Ancak seçimden önce de belirttiğim gibi Ayvalık'ın bu güne kadar kısa, orta ya da uzun vadeli bir turizm politikası ve tespit olunan stratejiye bağlı geliştirilmiş bir vizyonu maalesef yoktu. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren diğer her konuda olduğu gibi turizm için de Ayvalık'ın geleceğini planlama ve strateji oluşturma çalışmalarına başladık. Yaklaşık 8 ay süren bu süreç içinde Ayvalık'ın turizmde öne çıkan ya da çıkarılması gereken başlıklarını belirledik. Güneş, deniz ve kumdan ibaret gibi görülen ve 45 güne sıkışmış Ayvalık turizm sezonunu Ayvalık'ta mevcut onlarca zenginliği öne çıkartarak gerek süre gerek ciro olarak nasıl daha yükseğe çekeriz arayışına girdik. Ayvalık'ta Tarihi dokuyu sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile vitrine çıkartacağız. Ayvalık, insan ve kültür çeşitliliği bakımından çok zengin bir kent Mutfak kültürü de bunun önemli bir parçası. Geçen ay içinde kurduğumuz Ayvalık Uluslararası Gurme Destinasyonları Derneği bu bakımdan çok önem verdiğimiz bir oluşumdur" diye konuştu. - BALIKESİR