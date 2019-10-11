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Ayvalık ve Edremit'te 58 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde toplam 58 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

11.10.2019 20:01Ayvalık ve Edremit'te 58 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ve Edremit ilçelerinde toplam 58 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midili Adası'na gitmek isteyen 2'si kadın, 1 çocuk olmak üzere 8 Afganistan uyruklu göçmen; Sahil Güvenlik ve İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekipler tarafından ele geçirildi.

Ayvalık'ın Cunda Adası Ortunç mevkiinde devriye görevi sırasında Midilli Adası'na gitmek için hazırlık yapan 5'i çocuk, 1 kadın olmak üzere 9 Suriye'li düzensiz göçmen daha ele geçirildi.

Bu dakikalarda; Edremit'in Zeytinli Mahallesi Altınkum yolu üzerinde park halindeki Ankara plakalı bir araçta jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrolde, 11 Kadın, 19 çocuk olmak üzere toplam 41 Afganistan uyruklu göçmen ile bu göçmenlere yardımcı olduğu belirtilen T.D. isimli bir organizatör yakalandı.

Ele geçirilen toplam 58 göçmen ve 1 organizatör hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, Ayvalık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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