Ayvalık; yeniden EMİTT Fuarı'nda

Turizm alanında Türkiye 'nin en iddialı ilçelerinden biri olan Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi; her defasında büyük ilgi gördüğü Doğu Akdeniz Turizm Seyahat Fuarı'na (EMITT) 5 yıl aradan sonra yeniden katılıyor.Dünya'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından tatil rotalarını aynı platformda bir araya getiren EMITT bu yıl 70 bin metrekarelik 12 salonda 80 ülkeden 5 bin kurum ve kuruluş ile kapılarını açmaya hazırlanıyor.Her yıl Kuzey Ege'de milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık, verdiği 5 yıllık aradan sonra bu yıl yeniden katılacağı fuara son derece iddialı olarak hazırlanıyor.İstanbul-Beylikdüzü TÜYAP Fuar Merkezi 3 nolu salonda B-342 nolu stantta turizmciler ve tatilciler ile bir araya gelmeye hazırlanan Ayvalık; standındaki çeşitli tanıtım argümanları ile bu yıl yine fuarın gözdesi olmaya namzet gösteriliyor.30 Ocak ile 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek EMİTT Fuarı için tüm hazırlıklarının tamamlandığını kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin; doğası, tarihi dokusu, kültürel varlıkları, gastronomisinin yanı sıra dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık'ı hak ettiği "marka" değerine ulaştırabilmek için çabalarının sürdüğünü kaydetti.Fuarda; Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme Hizmet Birliği (AYTUGEB) bünyesindeki sektör temsilcilerinin de katılımıyla, dünyanın cennet köşelerinden biri olan Ayvalık'ı en iyi şekilde tanıtıp, kuracakları bağlantılarla ilçeye ekonomik canlılık ve kazançların getirilmesini hedeflediklerini anlatan Başkan Ergin, "Ayrıca 30 çeşit tanıtım kartpostalları, İngilizce-Türkçe anlatımların bulunduğu 30 binin üzerinde katılım gösteren turizm işletmecilerinin de bulunduğu harita, çeşitli görsel videolar ile Ayvalık'ımızın tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi.Asıl büyük amaçlarının ya aylarında sadece 45 gün süren yoğun turizm sezonunu 12 aya yayabilmeyi arzuladıklarının altını çizen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bunun dışında da daha uzun vadeli turizm yapılanmasını sağlamak istiyoruz. Bu nedenle de özellikle mimari yapı, gurme, destinasyon, zeytin ve zeytinyağı konusundaki algıda seçiciliği de ortaya çıkarmak en önemli gayelerimizden birisi olacaktır." diye konuştu.Öte yandan Belediye Başkanı Mesut Ergin'in EMİTT Fuarı'nın ilk iki günü olan 30 ve 31 Ocak günlerinde konukları stantta karşılayarak her konukla birebir ilgileneceği öğrenilirken, fuarda bugüne kadar alışılagelmişin dışında farklı bir konseptte Ayvalık'ın tanıtımının yapılacağı öğrenildi. - BALIKESİR