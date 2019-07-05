05.07.2019 22:11
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Ayvalıkgücü Belediyespor'un yeni başkanı Suat Taş oldu

Ayvalıkgücü Belediyespor

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'da başkanlığa Suat Taş seçildi.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Ayvalıkgücü Belediyespor'da başkanlığa Suat Taş seçildi.
Orhan Peker Sanat Galerisi'nde gerçekleşen genel kurul toplantısında yapılan oylama sonucunda kulüp başkanlığına Suat Taş getirildi.
Suat Taş, yaptığı açıklamada, çok çalışacaklarını belirterek, taraftarın da desteğiyle başarıya ulaşmanın gayreti içinde olacaklarını dile getirdi.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de sporun Ayvalık'ta önemine vurgu yaparak, "Umarım altyapıdan daha fazla kaliteli sporcularımız yetişir. Bunların ötesinde, gençlerimiz daha fazla spora yönelir ve kötü alışkanlıklarda uzak kalmış olur." dedi.
Kaynak: AA
Ayvalıkgücü Belediyespor, Ayvalık, Spor

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