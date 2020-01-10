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Ayvalıklı gaziler, gazetecileri unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şubesi bünyesindeki gaziler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri unutmadı.

10.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:20Ayvalıklı gaziler, gazetecileri unutmadı
'in ilçesinde, Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şubesi bünyesindeki gaziler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ilçede görev yapan gazetecileri unutmadı.

Bu kapsamda; İhlas Ajansı Muhabiri Suat Salgın'ı ziyaret eden gaziler, tüm gazetecilerin bu özel gününü kutladılar.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu'nun öncülüğünde Halil Kovancı ve Hüseyin Demiral tarafından gerçekleşen anlamlı ziyaret sohbet havasında geçti.

Ziyarette konuşan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Şube Başkanı Mehmet Kıranoğlu, güncel hayatta yaşanılan olayları; tüm olumsuz koşulları alt ederek kamuoyuna yansıtan tüm gazetecilerin, çok önemli bir görevi üstlendiğini kaydederek, ülke genelindeki basın mensuplarının hak ettikleri koşullarda çalışabilme şansına kavuşabilmelerini diledi.

Salgın, "15 Temmuz Gazileri ile Muharip Gaziler arasında bazı haklar konusunda ortaya çıkan ayrıcalıklar gibi; kendilerinin de gazetecilik mesleğinde alın teri döken muhabirlerle, boynuna fotoğraf makinesi takarak "Ben gazeteciyim" diye ortaya çıkanlar arasında benzeri sorunlar yaşadıklarını dile getirerek, "Gazetecilik meşakkatli bir iştir. Gazetecilik ulvi bir meslektir. Ama günümüzde sosyal medya paylaşım sitelerinde fotoğraf çekerek paylaşım yapanlar yada emekli olarak bu mesleğin bir parçası olduklarını savunarak, bu güzelim mesleği kendi çıkarları doğrultusunda hunharca kullanıyorlar. Ne yazık ki; birçok bürokrat ve siyasiler de belirsiz kişileri 'gazeteci' olarak kabul ediyor ve ekmeğini bu meslekten kazanmaya çalışanlardan da bazen üstün görebiliyorlar. İşte bu tür tablolar bizim yüreğimizi incitiyor. İnşallah bu anlamlı günden sonra siyasetçilerimiz ve bürokratlarımız hak edene hak ettiği değeri verir" ifadelerini kullandılar. Ayvalıklı gazilerin, gerçekleştirdikleri nezaket ziyareti hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi. - BALIKESİR

Balıkesir, Türkiye, Ayvalık, Güncel

Kaynak: İHA

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