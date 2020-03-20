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Ayvalıklı itfaiyecilerden anlamlı mesaj

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği personeli Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.

20.03.2020 14:51 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:51
Ayvalıklı itfaiyecilerden anlamlı mesaj
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği personeli Korona virüs salgını nedeniyle vatandaşların evlerinden çıkmamasına ilişkin anlamlı bir mesaj verdi.

Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki erler; "Biz Senin İçin Burada Kalıyoruz. Sende Bizim İçin Lütfen Evde Kal" mesajını her kelimesini ayrı bir kağıda yazarak 11 parçayı okunacak şekilde ellerinde tutarak çektirdikleri fotoğrafla verdi.

İtfaiye ekipleri dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgınının hafife alınmamasına işaret ettikleri mesajla vatandaşların gönüllerinde bir kez daha taht kurmayı da başardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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