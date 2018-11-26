Ayvansaray'da Metrobüs Arızası: Zincirlikuyu Yönünde Seferler 15 Dakika Durdu

İSTANBUL DHA
Ayvansaray Metrobüs Durağı
'nda bir metrobüs aracının arızalanması nedeniyle Zincirlikuyu
yönünde 15 dakika boyunca seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Arızalanan aracın çekilmesinin ardından seferler normale döndü.
Ayvansaray Metrobüs durağına yanaşan bir metrobüs aracı, saat 18.30 sıralarında arızalanarak harekete geçemedi. Belediye ekiplerine haber verilirken arıza nedeniyle Zincirlikuyu yönünde seferler durdu. İş çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle durakta yolcu kalabalığı oluştu. Geçemeyen araçlar uzun araç kuyruğu oluşturdu. Belediye ekiplerinin arızalanan aracı kaldırmasıyla 15 dakikanın ardından seferler normale döndü.
Metrobüs Durağı,Zincirlikuyu
26 Kasım 2018 Pazartesi 19:26