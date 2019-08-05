Ayvaz Koç, Manavgat Belediyespor ile sözleşme imzaladı

Kayserili futbolcu Ayvaz Koç, yeni sezonda Manavgat
Belediyespor ile anlaştı.
Geçen sezon Salihli Belediyespor forması giyen 29 yaşındaki golcü oyuncu Ayvaz Koç, 2019-2020 sezonunda Antalya ekibi Manavgat Belediyespor forması giyecek.
Manavgat Belediyespor ile resmi sözleşmeye imza atan golcü oyuncu Ayvaz Koç, ardından Yeşil-Beyazlı formayı giydi.
2007 yılında futbola İncesu Erdemspor'da başlayan Ayvaz Koç, Kayseri Yolspor, Kırşehir Belediyespor, Etimesgut Belediyespor, Ceyhanspor, Yıldızeli Birlikspor, Altındağ Belediyespor, Kayseri Şekerspor, Somaspor, Hakkari Yüksekova Belediyespor, Isparta 32 Spor
ve Salihli Belediyespor takımlarında forma giydi.
Ayvaz Koç'un oynadığı maç sayıları ve attığı gol sayılarını şekilde;
Türkiye Kupası - 7 maç
TFF 3.Lig - 6 maç 2 gol
BAL Ligi - 148 maç 56 gol - KAYSERİ