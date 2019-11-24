Haberler » Sağlık » Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında - Haber

Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında

Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasındaİSTANBUL - Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:58
Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
İSTANBUL - Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, Ayvaz'ın kelepçelenip yere yatırıldığı o anlar ile en yakınındaki adamlarından M.A.'nın gözaltı işlemler yer alıyor.
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yolların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın 'de bir villada kaldığını belirleyerek gece operasyon düzenlemiş, baskında suç örgütü lideri ile beraberindeki kızı ve 1 adamı gözaltına alınmıştı.
Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilirken, gece saat 01: 00 sıralarında düzenlenen operasyon ile ilgi yeni ayrıntılara ulaşıldı. Geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanan suç örgütü liderine yönelik yapılan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, özel harekatçılar tarafından kuşatılan villaya baskın anı ve içerde yapılan arama faaliyetleri yer alıyor. Çete liderinin en yakınındaki isimlerden M.A.'nın kelepçelendiği sırada ele geçirilen ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ve mermiler ile 690 uyuşturucu hapın yanı sıra, Ayvaz Korkmaz'ın emniyet ekiplerince yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı o anlara ilişkin fotoğraf karesi yer alıyor.
Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında

Büyükçekmece, Sağlık

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Sağlık Haberleri
13:32 Galatasaray-Club Brugge maçını Ivan Kruzliak yönetecek
13:01 Akciğerine pıhtı atan doktor, riskli ameliyatla sağlığına kavuştu
13:00 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:56 Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında
12:48 'KTEPH Aklımda' etkinlikleri ile hastalığa dikkat çektiler
12:13 Uzmanından cep telefonu ve wifi uyarısı: "Radyofrekans radyasyonu çocukları 10 kat fazla...
11:50 Minik Osman'ı 30 dakikalık kalp masajı hayata döndürdü
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
24.11.2019 13:59:52