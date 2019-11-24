Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın gözaltına alındığı anlar polis kamerasında

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'a yönelik yapılan operasyon ile ilgili yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde, Ayvaz'ın kelepçelenip yere yatırıldığı o anlar ile en yakınındaki adamlarından M.A.'nın gözaltı işlemleri yer alıyor.

OPERASYONDA KIZI VE ADAMI DA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1990'lı yılların sonunda işlenen birçok cinayette doğrudan ya da dolaylı parmağı olan ve 'çete soruşturması' kapsamında uzun süredir aranan çıkar amaçlı suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz'ın Büyükçekmece'de bir villada kaldığını belirleyerek gece operasyon düzenlemiş, baskında suç örgütü lideri ile beraberindeki kızı ve 1 adamı gözaltına alınmıştı.

YAKALANMA ANI POLİS KAMERASINDA

Yeraltı örgütleri arasındaki pek çok kanlı hesaplaşmada adı sıkça duyulan çete lideri, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilirken, gece saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyon ile ilgili yeni ayrıntılara ulaşıldı.

Geçmiş yıllarda gerçekleşen 5 cinayet ile 10 silahlı yaralama olayının doğrudan faili, çok sayıda cinayetin de 'azmettiricisi' olmakla suçlanan suç örgütü liderine yönelik yapılan operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Elde edilen görüntülerde, özel harekatçılar tarafından kuşatılan villaya baskın anı ve içeride yapılan arama faaliyetleri yer alıyor. Çete liderinin en yakınındaki isimlerden M.A.'nın kelepçelendiği sırada ele geçirilen ruhsatsız tabanca, bu silaha ait şarjör ve mermiler ile 690 uyuşturucu hapın yanı sıra, Ayvaz Korkmaz'ın emniyet ekiplerince yere yatırılarak ters kelepçe takıldığı o anlara ilişkin fotoğraf karesi yer alıyor.

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ AYVAZ KORKMAZ KİMDİR?

Büyük çoğunluğu uyuşturucu ve çek senet tahsilatına dayalı pek çok kanlı olayların faili olarak arandığı sırada 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yakalanan ve 2000 yılının Eylül ayında Türkiye'ye iade edilen Ayvaz Korkmaz, o yıllardaki Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) görülen davalarda "Cürüm işlemek amacıyla teşekkül oluşturmak ve bu teşekküle yardım ile yataklık etmek" suçlarından mahkumiyet alarak cezaevine konulmuştu. Onun öncesine denk gelen 90'lı yılların ortalarında Pendik ve Sultanbeyli İstanbul'un dış ilçelerinde arazi mafyası lideri olarak adını duyuran Ayvaz Korkmaz'ın adı, uyuşturucu trafiğinde İspanya pazarını ele geçirmeye çalışan zehir taciri Hüseyin Baybaşin'in yurtiçindeki işlerini yürüten Kemal ve Cemal Sarıtaş'ın öldürülmesi olayına karıştı. Kemal Sarıtaş 14 Haziran 1998'de, kardeşi Cemal Sarıtaş ise 1 Temmuz 1998'de uğradıkları silahlı saldırılarla öldürülürken, cinayetlerin arkasında isim ise Ayvaz Korkmaz olarak gösterildi. O yıllarda polis kayıtlarına 'arazi kavgası' ve 'uyuşturucu parasının paylaşılamaması' yüzünden işlenen cinayet olarak kayıtlara geçse de, uyuşturucu kartellerini yöneten Urfi Çetinkaya ile Hüseyin Baybaşin arasındaki savaşın da başlamasına neden oldu. Bu sırada Sarıtaş Kardeşler'in yakını Atabilir Sitoçi, ilgili makamlara suç duyurusunda bulunarak, cinayetlerde parmağı olduğu düşünülen kişilerin isimlerini verdi. Bu isimler arasında yer alan Hüseyin Uzun polis tarafından gözaltına alınırken, cinayeti Ayvaz Korkmaz ve çetesi ile birlikte, "Sarıtaş cinayetlerinin ihalesini aldıklarını" itiraf etti. Poliste bu itirafları yapan Uzun, gözaltındayken İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin tuvaletinde kendini asarak intihar etti.

Hüseyin Uzun intihar ederken, çifte cinayetin devamında Korkmaz, ağabeylerinin infaz edildiği tarihte yasadışı TİKKO örgütü üyesi olmaktan İspanya'da cezaevinde tutuklu bulunan Cenan Sarıtaş'ı da öldürtme hazırlığı yaptı, ancak hedefine ulaşamadı. Planı deşifre olunca İspanya'dan Ukrayna'ya firar eden suç örgütü liderinin bu kaçışı uzun sürmedi. Polisin amansız takibi sonucu 11 Kasım 1999'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 30 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakalandı. Bir süre Ukrayna'da cezaevinde tutuklu bulunan Korkmaz, daha sonra Türkiye'ye iade edildi. Türkiye'ye getirildikten sonra çıkarıldığı İstanbul DGM'ce tutuklanarak Kartal Özel Tip Cezaevi'ne konuldu. 17 Mayıs 2000'de Korkmaz ve gıyabi tutuklu üç sanığın, İspanya'ya 1 tonun üzerinde uyuşturucu gönderilmesiyle ilgili yargılanmasına devam edildi. Daha sonra yargılandığı davalardan tahliye olan Ayvaz Korkmaz 2004 yılında da gözaltına alınmış ancak sonrasında serbest bırakılmıştı.

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden organize suç örgütü lideri Korkmaz, eski polis şefi Adil Serdar Saçan'a yönelik uzun menzilli silahla suikast planı yapmakla da gündeme gelmişti.