Haberler » 3. Sayfa » Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı...Çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı...Çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı.

24.10.2019 16:51
Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı...Çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı
BURSA - Bursa'da bir evin önündeki çöp bidonu yanına bırakılan çantadan yeni doğmuş bebek çıktı. Çöp arabasının çöpleri toplamak için geldiği sırada çantadan ağlama sesi gelince olay ortaya çıktı.
Olay öğle saatlerinde Merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Çeltik Sokak üzerindeki tek katlı bir evin önüne çanta bırakan kimliği belirsiz bir kadın hızla uzaklaştı. Ağzı kapalı çanta uzun süre orada dursa da içerisinde ne olduğunu kimse merak edip bakmadı. Belediyeye ait çöp kamyonunun sokağa girip çöpleri topladığı sırada kapının önündeki bidona çöp dökmek için çıkan bir ev sahibi çantanın içerisinden ağlama sesi geldiğini fark edince çantayı açıp içerisine baktı. Bebek olduğunun anlaşılması üzerine olay yerine polis ve ambulans çağrıldı. 112 ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından yaşadığı anlaşılan bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olay sonrası yaptığı inceleme sırasında, görgü tanıklarının ifadelerinden çantanın kimliği belirsiz bir kadın tarafından bırakıldığını kadının bebeği terk ettikten sonra koşarak uzaklaştığını belirledi. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye alan polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Bursa Şehir Hastanesi Çocuk Acil Servisinde kontrol altında tutulan 3 günlük erkek bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu Savcılık kontrolünün ardından sosyal hizmetler görevlilerine teslim edileceği öğrenildi.
Az kalsın çantayı çöpe atacaklardı...Çöp bidonu yayına bırakılan çantadan 3 günlük bebek çıktı

Polis, Bursa, Bebek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
18:32 Zonguldak'ta 8 yaşındaki kıza ahırda cinsel istismar
18:02 Anzer Yaylası'ndaki gerginlik yıkımın ertelenmesi ile son buldu
17:44 Lise öğrencilerinin laf atma kavgası kanlı bitti: 1'i ağır 2 yaralı
17:41 Şişli'de deprem nedeniyle mağdur olduğunu iddia eden kadın intihar teşebbüsünde bulunuyor
17:30 Veliler, öğretmeni öğrencilerin gözü önünde böyle darp etti
17:24 Alevler içinde kalan tırını ağlayarak söndürmeye çalıştı
17:20 Bisikletten düşen yerleşik Danimarkalı hayatını kaybetti
24.10.2019 18:36:36