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Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Han AA'nın 100. yıl dönümünü kutladı

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han, Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü tebrik etti.

08.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:14
Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Han AA'nın 100. yıl dönümünü kutladı
Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Raja Faruk Haydar Han , Anadolu Ajansının (AA) 100. yıl dönümünü tebrik etti.

Han, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı 'ya yolladığı mektupta, AA'nın Keşmir sorununun çözümüne verdiği desteğin önemine dikkati çekerek, "Anadolu Ajansı, devam eden Cammu Keşmir ablukası boyunca Hindistan tarafından sosyo kültürel ve demografik yapıyı değiştirmeye yönelik yürütülen entrikaları ortaya çıkarmada önemli rol üstlenmiştir." ifadesini kullandı.

AA'nın Keşmir'e desteğini sürdüreceğine inandığını belirten Han mektubunda, "Kuşkusuz Keşmir halkı, Türk halkına güçlü kardeşlik bağıyla bağlıdır ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkını kahraman olarak görmektedir. Türkiye'nin Keşmir konusundaki duruşu Keşmirlilerin kalbine ve düşüncelerine dokunmuştur." değerlendirmesine yer verdi.

Han mektubunu AA'nın gelecek yıllarda başarısını daha da yükseklere taşıyacağına inandığını vurgulayarak tamamladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Anadolu Ajansı, Pakistan, Kazancı, Han, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Azad Cammu ve Keşmir Başbakanı Han AA'nın 100. yıl dönümünü kutladı - Haberler

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