Azade Ay, "18 Mart 1915 Destanın Yaradılış Tarihidir"

Kaynak: İHA

DÜZCE(İHA) – Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay, 18 Mart 1915'in Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu söyledi.Baro Başkanı Avukat Azade Ay yayınladığı mesajda "18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte, inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Türk Milleti, bu zafer ile Dünya tarihinin seyrini değiştirmiş, varoluş mücadelesine bir mihenk taşı dikmiştir. Bu Büyük Zaferin 104.yıldönümünde başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını, vatan uğruna bu güne değin canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı ve şükranla anarken, tek bir vatan evladı kalana kadar, Çanakkale'nin asla geçilemeyeceğine söz veririz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE