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Azdavay Belediyesinden koronovirüsle mücadele çalışmaları

Azdavay Belediyesi koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam ediyor.

02.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:14
Azdavay Belediyesinden koronovirüsle mücadele çalışmaları
Azdavay Belediyesi koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye devam ediyor.
Azdavay Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 4 bin maske dağıttı.
Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, maskelerin 2 binini ilçede çalışan sağlık görevlilerine 2 binini ise ilçe halkına dağıttıklarını belirtti.
Cadde ve sokaklarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptıklarını da aktaran Civelek,
sağlık personeli için belediyeye ait sosyal tesislerden birini tahsis ettiklerini vurguladı.
Civelek, ilçede kurulan pazarda sosyal mesafeye dikkat ederek tezgah kurdurduklarını da kaydetti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Osman Nuri Civelek, Azdavay, Güncel
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