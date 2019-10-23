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Azdavay'da cami açılışı

Azdavay'da Yenimahalle Meydan camisi açıldı.

23.10.2019 14:46Azdavay'da cami açılışı
Azdavay'da Yenimahalle Meydan camisi açıldı.

Açılışa, Azdavay Belediye Başkan Vekili Tahsin Pamir, İlçe Müftüsü Bektaş Günay, Devrekani İlçe Müftüsü Bayram Latifoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Müftü Günay, programda yaptığı konuşmada, caminin arsasının tahsisinden tamamlanmasına kadar maddi manevi katkı yapan herkese teşekkür etti.

Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Cami İmamı Adem Çelik ise caminin 4 yılda hizmete hazır hale geldiğini belirtti.
Çelik, "Camimiz yaklaşık bir yıl önce ibadete açıldı ancak tam olarak bitirilememişti. Tam olarak hizmete açmak bugün nasip oldu. Camimiz aynı anda 450 kişinin ibadet edebileceği kapasitededir. İçinde Kuran kursu, imam ve dernek odası, gasilhane gibi bölümler var."
Müftü Latifoğlu'nun okuduğu duanın ardından cami açılışı yapıldı.

Yenimahalle, Devrekani, Azdavay, Müftü, Güncel

Kaynak: AA

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