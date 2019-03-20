Azdavay'da Okul Yararına Kermes

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Azdavay 75.Yıl Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından okul yararına kermes düzenlendi.Azdavay Belediyesi çay bahçesinde düzenlenen kermese, Kaymakam Celal Nuri Kofoğlu, Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.Okul aile birliği yönetiminden Yılmaz Tilki, yaptığı açıklamada, okul yararına her yıl kermes düzenlediklerini söyledi.Kermese ilgiden memnun olduklarını dile getiren Tilki, "Kermesin düzenlenmesinde emeği geçen Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, siyasi parti temsilcilerimize, okul yönetimi ile öğretmenlerimize ve bize destek olan esnaflarımızla velilerimize teşekkür ederiz." dedi.