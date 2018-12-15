Azdavaylı Kadınlar, Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Kastamonu
'nun Azdavay
ilçesindeki kadınlar, yöresel kıyafetleriyle Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
İlçede 500 yıldır kullanılan yöresel kıyafetleriyle oylamaya katılan kadınlar, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Azdavay Belediyesi personelinden Nurşen Kalaycı, haber kategorisinde Özkan Bilgin
'in "Mehmetçik'ten ilk iftar", yaşam kategorisinde Semih Yüksel
'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Serhat Zafer'in "Atlı akrobat" fotoğraflarına oy verdi.
Ayşe Tosman ise tercihini haber kategorisinde Ali Atmaca'nın "Yemin", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Burhan Akbulut'un "Karetenin sultanları" fotoğrafından yana kullandı.
Nurcan Kesim de haber kategorisinde Emrah
Yorulmaz'ın " İstanbul
'da dolunay", yaşam kategorisinde Semih Yüksel'in "Yeşil yol", spor kategorisinde de Ali İhsan Öztürk
'ün "Atlı silah oyunu" fotoğraflarını tercih etti.
Kalaycı, fotoğrafların hepsinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandık ancak her kategoriden bir fotoğraf seçme hakkımız olduğundan en beğendiğimiz fotoğrafa oy verdik." dedi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:54