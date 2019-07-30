Azerbaycan'a vizesiz seyahat ekonomiyi canlandıracak

"Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmeleri doğrultusunda, iki ülke ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklıkla beraber halkların serbest dolaşımının sürdürülebilirliği için, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na nota gönderilmiştir."

EKONOMİ KAZANACAK

Değerlendirmesinde vize uygulamasının kaldırılmasının ekonomiye yansımalarına da yer veren Eren, Türkiye'deki turizm firmalarının pazarlarının daha da genişleyeceğini belirterek, "İki ülke arasında turizm zaten önceden mevcuttu. Azerbaycan'dan önemli sayıda turist ülkemize giriş yapmaktaydı. Aynısını Türkiye için söylemek pek mümkün değildi ne yazık ki. Türkiye'den daha çok kişisel çabalarla kardeş ülkeye gidiliyordu. Vizesiz seyahatin başlamasıyla beraber,vatandaşlarımızın yanı sıra turizm firmalarının da bu durumdan olumlu şekilde faydalanacağına inanmaktayız" diye konuştu.

İLİŞKİLER ÜST SEVİYEDE OLACAK

Vizesiz seyahat uygulamasıyla iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin daha da kenetleneceğinin altını çizen Hikmet Eren, "Bu durum 'Tek millet iki devlet!' sözünü haykırarak söylememizin gururunu bizlere tekrar yaşatacaktır" dedi. Vize uygulamasının kaldırılmasına yönelik kararla, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli pasaportuna sahip vatandaşlarımız 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle kardeş ülkeye vizesiz geçiş sağlayabilecek.