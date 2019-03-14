Azerbaycan Büyükelçisi'nden Başkan Altay'a Ziyaret

Azerbaycan Ankara
Büyükelçisi Hazar İbrahim, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız
ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
'ı ziyaret etti.
Azerbaycan iş adamlarıyla Konya'ya gerçekleştirdikleri ziyaretin çok faydalı geçtiğini dile getiren Hazar İbrahim, farklı alanlarda iş birliği yapmayı umut ettiklerini söyledi.
AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız da iş adamlarıyla Konya'da düzenledikleri programın benzerini Azerbaycan'da yapmayı planladıklarını belirtti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay
ise Konya'nın ekonomisinin gelişmesinin en büyük istekleri olduğunu ifade etti.
Konya'nın çok önemli bir sanayi kenti olduğunu aktaran Altay, "Bundan sonrası gelişime çok açık. Birlikte güzel işler yapacağımızı umut ediyoruz." dedi.
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Kaynak: AA