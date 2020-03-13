Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı
Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:47
Azerbaycan 'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.
Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.
Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Azerbaycan, Euronews, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
Haberler
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi