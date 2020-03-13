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Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

13.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:47
Azerbaycan Covid-19 salgını nedeniyle düğün yapılmasını yasakladı
Azerbaycan 'da, yeni tip koronavirüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde sıkı tedbirler alındı.

Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kültürel ve sportif etkinlikler de dahil olmak üzere ülke çapındaki tüm kitlesel etkinlikler 1 ay süreyle ertelendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Azerbaycan, Euronews, Dünya

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