Haberler » Güncel » Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bekir Pakdemirli'yi kabul etti - Haber

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bekir Pakdemirli'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.

04.12.2019 18:10 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:10Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bekir Pakdemirli'yi kabul etti
İlham Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) 6. Tarım Bakanları Toplantısı'na katılmak için Bakü'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarım alanındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönündeki konular müzakere edildi.
Görüşmede, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral ve Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da hazır bulundu.
Bakan Pakdemirli, Bakü ziyareti kapsamında Kırgızistan Tarım Bakanı Erkinbek Çoduyev ve Özbekistan Tarım Bakanı Cemşid Hocayev ile de ikili görüşmeler yaptı.

Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19 Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu (2) - Haber
19:17 Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu - Haber
19:16 Bursa'da cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - Haber
19:13 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:13 Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:23:01