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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Elazığ'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

25.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.01.2020 13:05Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, Erdoğan'a başsağlığı mesajı
İlham Aliyev, 'da meydana gelen deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.
Elazığ'daki yıkıcı depremin çok sayıda can kaybına ve yıkıma neden olmasına son derece üzüldüğünü belirten Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, mektubunda "Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin" ifadeleri yer aldı.
(Kamil Nadirli/İHA)

Cumhurbaşkanı, İlham Aliyev, Azerbaycan, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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