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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev Bakü'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

09.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:43Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, oyunu kullandı

İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı eşi Mihriban Aliyeva, kızları Leyla Aliyeva, Arzu Aliyev ve oğlu Haydar Aliyev 'deki Sabail seçim bölgesinde bulunan 6 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

5 milyon 387 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, 125 sandalyelik meclis için 299'u kadın olmak üzere, 1314 aday yarışıyor. Seçimi yaklaşık 77 bin 700 yerli, 880 yabancı gözlemci izliyor.

Görüntü Dökümü

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-Aliyev ve ailesinin oy kullanma görüntüleri

-Oy verme işlemlerinden detaylar



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Kaynak: DHA

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