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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.

04.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:19Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'yi kabul etti
İlham Aliyev, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Tarım Bakanları 6. Toplantısı için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi kabul etti.

Kabulde Bakan Pakdemirli'ye Türkiye Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral, Kars milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç, İstanbul milletvekili ve Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım eşlik ederken, Azerbaycan Tarım Bakanı İnam Kerimov da görüşmede hazır bulundu. - BAKÜ

Cumhurbaşkanı, Azerbaycan, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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